Жёлтый уровень опасности объявили в Московском регионе

В Московском регионе вновь объявили жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует на территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, пишет ТАСС.

«В период с 21:00 мск и до 09:00 мск пятницы, 24 апреля, объявлен жёлтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий», — говорится в сообщении.

Уровень опасности связан с риском образования гололёдицы на дорогах столицы. В Подмосковье также прогнозируют возможное налипание мокрого снега на провода и деревья в южных и восточных районах.

Синоптики отметили, что до 21:00 в регионе также сохраняется жёлтый уровень из-за усиления ветра. Его порывы в отдельных местах могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в Москве зафиксировали исторический минимум атмосферного давления. Стрелки барометров опустились до отметки 727,6 миллиметра ртутного столба. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что этот показатель ниже рекорда 2015 года. Тыловая часть циклона принесла в регион резкое похолодание. Температура воздуха в Москве 23 апреля не превысила пяти градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров показывали от двух до семи градусов выше нуля.