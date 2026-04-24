В Чечне скончался известный писатель и драматург Муса Ахмадов

Знаменитый чеченский писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов ушёл из жизни после долгой болезни. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на председателя Союза писателей Чечни Аламахада Ельсаева.

«Да, это правда. Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине известного чеченского писателя, поэта и драматурга Мусы Ахмадова. Его жизненный путь был посвящён служению родному языку, народу и сохранению духовных ценностей», — подчеркнул глава Союза.

Ахмадов был одним из самых ярких и значимых представителей современной чеченской литературы, его творческая деятельность охватывала несколько десятилетий. Он автор романов, рассказов, пьес и стихотворений, многие из которых посвящены нравственным вопросам, судьбе народа, исторической памяти и духовным ценностям.

Произведения Ахмадова переведены на несколько иностранных языков, а его пьесы ставились в театрах Чечни и за её пределами. Кроме того, он создавал учебные пособия и программы по родному языку, этике и традициям.

