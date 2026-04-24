Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на Sotheby’s за $96 тысяч

Акустическая гитара Epiphone EJ-200, ранее принадлежавшая сооснователю Oasis Ноэлю Галлахеру, продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 96 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные аукционного дома.

Инструмент с серийным номером S94070027 связан с периодом работы над альбомом (What’s the Story) Morning Glory?, для которого Галлахер писал ряд песен. В комплекте с лотом шли письмо Creation Records, подтверждение подлинности и автограф музыканта.

По данным аукционного дома, гитара использовалась в студийной работе и фигурировала в промоматериалах, связанных с композицией Wonderwall. Состояние инструмента оценивается как отличное, сохранён оригинальный футляр. Акустическая гитара отличается декоративным оформлением. На корпусе сохранился автограф музыканта, нанесённый малярной ручкой.

Альбом (What’s the Story) Morning Glory? стал крупнейшим релизом Oasis, включившим Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova, Morning Glory, Roll with It и другие композиции, определившие звучание британского рока 1990-х годов.

