Количество мощных вспышек на Солнце 23 апреля достигло пяти

На Солнце произошла пятая за день вспышка предпоследнего класса — М. Как сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), событие зафиксировано 23 апреля в 20:08 по московскому времени. Об этом передаёт ТАСС.

«23 апреля в 20:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W65) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 14 минут», — сказано в сообщении.

Ранее учёные уже фиксировали четыре подобных события класса М — вспышки М1.2, М4.3, а также две с показателем М1.7.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять уровней: A, B, C, M и X. Самый низкий класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в десять раз. Такие явления нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигая нашей планеты, облака плазмы способны вызывать магнитные бури.

