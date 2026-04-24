В России выявили новые мошеннические схемы, нацеленные на дачников

В России появились новые схемы мошенничества против владельцев загородных участков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис DLBI.

Злоумышленники используют тему контроля за состоянием земли: уход за участками, борьбу с сорняками и правила обращения с открытым огнём. Под это рассылаются фальшивые сообщения о выявленных нарушениях. В уведомлениях предлагают перейти по ссылке и оплатить «штраф» со скидкой. После перехода номер телефона жертвы уходит в кол-центр, где продолжается обработка по стандартной схеме — с попытками убедить человека, что его аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет всё больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по SMS или электронной почте. Ожидать всплеска использования этих схем можно уже во время майских праздников», — отметил основатель сервиса Ашот Оганесян. Пик мошенничества ожидается в июне, когда начнётся борьба с борщевиком.

Ранее более ста человек попались на мошенническую схему с недвижимостью в Подмосковье. Тревогу бьют покупатели участков в коттеджном посёлке «Журавли» в Дмитровском округе. Привлекательная цена вызвала ажиотаж, но когда пик продаж прошёл, землю объявили зоной комплексного развития территорий. Власти отказываются помогать обманутым покупателям. На все вопросы и претензии они отвечают, что будущий коттеджный посёлок — это просто поле без дороги.