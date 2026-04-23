Более ста человек нарвались на аферистов, купив в Подмосковье землю под КРТ

Более ста человек попались на мошенническую схему с недвижимостью в Подмосковье. Как пишет Baza, тревогу бьют покупатели участков в коттеджном посёлке «Журавли» в Дмитровском округе. Привлекательная стоимость вызвала ажиотаж, а когда пик продаж прошёл, землю признали зоной действия программы комплексного развития территорий (КРТ) и запретили строительство.

Люди подозревают компанию «Okзем» и местную администрацию в сговоре: уж как-то слишком «вовремя» был изменён статус земли. Причём коммерсанты продолжили продавать участки и после вынесенного решения. Власти же помогать обманутым отказываются. На все вопросы и возмущения им заявляют, что будущий коттеджный посёлок — это обычное поле без дороги, въезда и в целом какой-либо инфраструктуры, а границы «не сходятся» из-за незаконного межевания.

То, что успели построить, теперь имеют право снести, а людей оставить с мизерной компенсацией в виде кадастровой стоимости. Покупатели намерены обратиться в суд и администрацию Дмитровского округа. Сумма ущерба может достигать сотен миллионов рублей.

Территория КП «Журавли» в Подмосковье.

