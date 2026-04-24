В США задержали военного, заработавшего $400 тысяч на ставках о захвате Мадуро

В США задержали военнослужащего, которого обвиняют в использовании закрытой информации для заработка на ставках в букмекерской конторе. По данным Минюста, он получил более 400 тысяч долларов прибыли, делая ставки на события, связанные с военной операцией в Венесуэле и задержанием президента страны Николаса Мадуро.

Фигурантом дела стал 38-летний Гэннон Кен Ван Дайк, проходивший службу на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Следствие утверждает, что он имел доступ к секретным данным о подготовке операции и сам участвовал в ней. Военнослужащий использовал информацию о планировании операции для совершения ставок.

Сообщается, что в декабре 2025 года он создал аккаунт на платформе и начал делать ставки на сумму около 33 тысяч долларов. После объявления об итогах операции и закрытия части контрактов его прибыль составила примерно 409 881 доллар. Следствие также указывает, что после получения средств он перевёл деньги в зарубежный криптовалютный кошелёк и затем на новый брокерский счёт. Позднее, по версии прокуратуры, он пытался скрыть следы операций, удалив аккаунт и изменив данные доступа к финансовым сервисам.

Ван Дайку предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая мошенничество и незаконные финансовые операции. Ему грозит до 50–60 лет лишения свободы по совокупности обвинений, хотя итоговый срок может быть заметно меньше, его определит суд.

А ранее в Южной Корее пилот ВВС повредил истребитель во время полёта, пытаясь сделать эффектное фото на память. Старший лейтенант хотел сделать памятный снимок перед переводом в другую часть. Для этого в воздух подняли два истребителя F-15K. Командир предложил сделать фото с телефона, но они подошли слишком близко. Оба самолёта благополучно приземлились, но ремонт обошёлся в 878,7 млн вон, что составляет около 593 тысяч долларов. Позже размер компенсации снизили в десять раз — до 87,8 млн вон.