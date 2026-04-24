Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 04:10

Оператор Комаров рассказал о состоянии Пиманова перед смертью

Алексей Пиманов. Обложка © Kinopoisk.ru

Оператор-постановщик программы «Человек и закон» Сергей Комаров поделился воспоминаниями о журналисте и телеведущем Алексее Пиманове, который ушёл из жизни на 65-м году. Как рассказал Комаров порталу аif.ru, их последняя встреча состоялась на съёмках передачи примерно за одну-две недели до трагедии.

По словам оператора, в последнее время Пиманов выглядел немного уставшим. Комаров предположил, что много сил у него отнимала работа над кино. При этом журналист никогда не жаловался на здоровье, и ничто не предвещало беды, отметил собеседник.

Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для российской журналистики

Напомним, причиной смерти стало сердечное недомогание. Бессменный ведущий программы «Человек и закон» начал свою телевизионную карьеру в 1986 году, работая видеоинженером. Впоследствии он вёл такие передачи, как «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и документальный цикл «Кремль-9». С 2013 года Алексей Пиманов занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Виталий Приходько
  • Новости
  • утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar