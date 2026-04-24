Оператор Комаров рассказал о состоянии Пиманова перед смертью

Оператор-постановщик программы «Человек и закон» Сергей Комаров поделился воспоминаниями о журналисте и телеведущем Алексее Пиманове, который ушёл из жизни на 65-м году. Как рассказал Комаров порталу аif.ru, их последняя встреча состоялась на съёмках передачи примерно за одну-две недели до трагедии.

По словам оператора, в последнее время Пиманов выглядел немного уставшим. Комаров предположил, что много сил у него отнимала работа над кино. При этом журналист никогда не жаловался на здоровье, и ничто не предвещало беды, отметил собеседник.

Напомним, причиной смерти стало сердечное недомогание. Бессменный ведущий программы «Человек и закон» начал свою телевизионную карьеру в 1986 году, работая видеоинженером. Впоследствии он вёл такие передачи, как «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и документальный цикл «Кремль-9». С 2013 года Алексей Пиманов занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».