За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Крым.

Украинские силы не могут перейти в наступление из-за успешных российских ударов по логистике и ВПК. Об этом заявил экс-глава ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Кроме того, он вновь поставил под сомнение заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского относительно ВСУ, назвав слова экс-комика «бессмыслицей».