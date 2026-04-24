Мэрия Москвы подала около 60 исков к владельцам хостелов в МКД

В Москве департамент городского имущества (ДГИ) направил в арбитраж порядка 60 исков к владельцам хостелов, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщают «Ведомости».

Мэрия начала кампанию по оспариванию размещения таких объектов в 2025 году. В рамках исков заявлено требование об изъятии помещений с их последующей реализацией на публичных торгах. Полученные средства предполагается направлять прежним собственникам. Ведомство подтвердило факт обращений в суд и указало, что гостиничные услуги могут оказываться только в помещениях и на территориях с разрешённым видом использования.

Большая часть исков находятся на первой инстанции, а как минимум 12 заявлений были отменены. Юристы считают, что ответчики имеют шансы на успех в суде.

Напомним, ещё в марте депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступил с инициативой законодательно ограничить работу хостелов в многоквартирных домах. Предложение предполагает разрешение гостиничных услуг только при соблюдении проектных норм нагрузки на инженерные системы и согласии большинства собственников жилья. По его словам, зачастую иностранцы и гости шумят и мешают жильцам, а порой подобные заведения превращаются в нелегальные общежития для мигрантов.