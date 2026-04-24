«Самый сильный взрыв за 2,5 месяца»: Учёные зафиксировали мощную вспышку на Солнце

На Солнце в пятницу рано утром зарегистрирована вспышка высшего балла X2.5. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнечная вспышка. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца», — говорится в сообщении.

Взрыв сопровождался значительным выбросом плазмы, который хорошо виден на снимках с космических телескопов. Однако центр взрыва сильно смещён к краю светила (угол до направления на Землю превышает 60 градусов), и плазма движется вбок. Поэтому высока вероятность, что событие окажется нейтральным для нашей планеты.

«В любом случае, фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака», — заметили в лаборатории.

Более точный прогноз можно будет сделать в течение дня на основе математического моделирования. Признаков снижения активности пока не наблюдается — в течение суток возможны новые крупные события. Для сравнения: более мощная вспышка уровня X4.2 фиксировалась 4 февраля в рамках «исключительно мощной серии солнечных событий», ставшей самой сильной в текущем столетии.

А вчера утром в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на светиле случилась первая за последние четырнадцать дней вспышка среднего класса M. Это явление, по данным учёных, не представляет никакой опасности для нашей планеты.