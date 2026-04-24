Никакого лета в мае: Синоптики объяснили, стоит ли россиянам ждать тепла

В предстоящие майские праздники погодные условия в европейской части России наладятся, однако говорить о приходе лета в этом месяце пока рано. О такой перспективе в беседе с РИА «Новости» сообщил доцент Нижегородского государственного университета, специалист по сезонным явлениям природы Михаил Любов.

«На майские праздники погоду пока трудно прогнозировать, настолько неустойчиво состояние атмосферы. Но есть вероятность, что в мае начнет погода налаживаться», — рассказал он.

Специалист разъяснил: облаков станет заметно меньше, дожди и снегопады полностью прекратятся. Под лучами солнца поверхность и воздух станут прогреваться, поэтому столбики термометров поползут вверх, и в итоге установится более тёплая погода.

Тем не менее фенолог Любов предупредил, что предсказать сейчас, как долго продержится хорошая погода, не получится. По его словам, приход тепла вовсе не гарантирует ежедневного роста температуры строго с первого мая. Эту тенденцию нарушит новая волна холода, которая, безусловно, окажется слабее и короче апрельской.

«Тем не менее обязательно в мае ещё одна-две волны похолодания будут. Уже без снега, но всё равно, лето в начале мая ещё не наступит», — подчеркнул он.

Ранее в Москве зафиксировали исторический минимум атмосферного давления. Стрелки барометров опустились до отметки 727,6 миллиметра ртутного столба. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что этот показатель ниже рекорда 2015 года.