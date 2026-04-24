На Киевском шоссе произошла крупная авария, перекрыты три полосы

На 23-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, среди которых два грузовика. Об этом сообщает агентство «Москва».

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Медики скорой помощи осматривают его на месте происшествия.

Движение в сторону столицы частично заблокировано: перекрыты три полосы. Информация о других пострадавших и обстоятельствах случившегося уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал о крупной аварии в Тосненском районе Ленобласти, где пострадали 13 человек, состояние одного из которых оценивают, как критическое. Инцидент случился утром 20 апреля на 97-м километре дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где грузовик Shacman, двигавшийся от Отрадного в сторону Гатчины, спровоцировал цепное столкновение сразу с четырьмя легковушками.