Семейный кэшбек от государства: С 1 июня введут налоговую выплату для 7 млн граждан
Депутат Бессараб: С 1 июня в РФ вводится налоговая выплата для семей с детьми
С 1 июня 2026 года в России запускают новую семейную налоговую выплату. Получить её смогут более семи миллионов граждан. О том, как воспользоваться поддержкой, Телеканалу «Звезда» рассказала депутат Светлана Бессараб.
Заявление на выплату можно подать с июня по октябрь текущего года. Мера предназначена для родителей, которые работали и платили НДФЛ в 2025 году, воспитывают двух и более детей (до 18 лет или до 23 лет при очном обучении), не имеют долгов по алиментам, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.
«Родителям в такой семье можно будет получить налоговый вычет в размере разницы между уплаченным НДФЛ — как правило, 13% — и 6% налога, которые останутся государству», — объяснила Бессараб.
Выплата имеет заявительный характер, поэтому обращаться нужно строго в установленные сроки. Сделать это можно через МФЦ, контактный центр Социального фонда или портал «Госуслуги».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новая налоговая выплата охватит более 4 млн семей, в которых воспитывается свыше 11 млн детей. Получатели должны быть гражданами РФ и постоянно жить в стране. Родителям важно быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ за прошлый год.
