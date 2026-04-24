Мэр Сочи заявил, что на летний отдых туристам хватит и отпускных бюджетника

Этим летом в Сочи будут работать свыше 2 тысяч отелей, санаториев и гостевых домов. В малых средствах размещения (с бассейнами, зонами барбекю и детскими комнатами) ночь на двоих стартует от 3,8 тыс. рублей, а неделя может обойтись дешевле 30 тыс. В отелях 3–5 звезд готовят спецпредложения для семейного отдыха, заявил глава города Андрей Прошунин Kp.ru.

Мэр призвал туристов бронировать жилье заранее, чтобы поймать лучшую цену. По его словам, семья из трёх человек с любым достатком может позволить себе отдых здесь, включая бюджетников. Отпускных хватит и на развлечения, ведь в городе десятки бесплатных экомаршрутов и пляжей.

«В нашем городе самое большое количество современных общедоступных пляжей, природных объектов туристического показа, сотни километров экологических троп и множество локальных событийных мероприятий со свободным посещением. Всё, о чём сегодня мечтает современный турист есть в Сочи. Добро пожаловать!», — заявил мэр.

Летом откроют более 180 пляжей, 11 из них — новые. Качество воды будут проверять с мая по октябрь. Все пляжи оснащены 2000 камер видеонаблюдения. Появятся площадки для волейбола, йоги, гимнастики, а также корты для падел-тенниса на набережной «Маяк».

В горном кластере — велоспуски, парапланы, сплавы. На «Розе Хутор» заработает горное колесо обозрения. В парке «Ривьера» обновили ландшафт, открыли Альпака-парк с капибарами и новые аттракционы. Общепит представлен более чем 2000 заведений, включая «шведские столы» с местными продуктами в рамках проекта «Выбирай Сочинское».

Ранее Life.ru рассказывал, что стоимость двухнедельного отдыха в Красной Поляне в премиальном сегменте уже превысила 500 000 рублей. На втором месте расположилась Белокуриха. Это уже не просто отдых, а скорее санаторный пакет с лечением.