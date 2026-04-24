Politico: Лидеры ЕС скрывали своё отношение к Украине за позицией Орбана

В Евросоюзе признали, что многие главы государств использовали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве прикрытия, скрывая своё реальное отношение к ряду вопросов по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отмечает, что после ухода Орбана иллюзия общеевропейского единства рассеялась. До этого представители стран могли не высказывать своё подлинное мнение, демонстрируя мнимый консенсус в борьбе против позиции венгерского лидера.

«Лидеры, выступающие против Украины, больше не могут прикрываться позицией Орбана», — заявил чиновник ЕС, участвовавший в последнем саммите объединения.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил, что без Орбана европейским главам государств придётся проявлять самостоятельность и открыто заявлять о своих разногласиях. Теперь, подчеркнул бельгийский лидер, делать это придётся публично.

Зато на Банковой после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах царило по-настоящему праздничное настроение. Так, глава украинского МИД Андрей Сибига, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, назвал результаты голосования «пасхальным подарком» для Киева.