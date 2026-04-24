Выделение Европой 90 миллиардов евро в качестве кредитной линии для киевского режима станет плохим известием для рядовых жителей Украины. Такую точку зрения высказал итальянский обозреватель Томас Фази в соцсети Х.

«Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам», — написал он.

Согласно твёрдому убеждению итальянского обозревателя, вся совокупность упомянутых решений и шагов европейских структур реализуется исключительно в угоду двум силам: с одной стороны — интересам американской олигархии, с другой — военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов. Фази подчёркивает, что никаких иных целей, кроме как обслуживание запросов этих групп, за данным выделением средств не стоит.

Напомним, ЕС согласовал финансовый пакет помощи Киеву в размере 90 миллиардов евро. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.