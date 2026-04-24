Фетисов рассказал, к чему всю жизнь стремился покинувший наш мир Алексей Пиманов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о трагически ушедшем журналисте Алексее Пиманове. Он признался, что не может поверить в смерть своего друга, брата и соратника, назвав его талантливым, добрым и прекрасным человеком.

По словам Фетисова, Пиманова любили люди, обращавшиеся к нему за помощью, а его программа «Человек и закон» помогла очень многим. Экс-хоккеист отметил, что журналист, освоивший профессию кинематографиста, хотел выразить свою позицию: его волновала нехватка благодарности отцам и дедам, которые победили в войне, подняли страну с колен, восстановили её, добились успехов в космосе, атомной энергетике и спорте.

«Алексей Викторович овладел профессией кинематографа, он хотел выразить своё отношение, особенно в разговорах его волновал недостаток благодарности нашим отцам и дедам, которые нашу страну подняли с колен, сделали главной в инновациях, в прорывах, таких, как космос, тем, что связано сегодня с атомной энергетикой, победили в Великой Отечественной войне, восстановили страну и сделали её опять великой, в том числе, и в спорте», — сказал экс-хоккеист.

Фетисов добавил, что Пиманов отлично играл в футбол и хоккей, был всесторонне развит и запомнился как настоящий друг, готовый прийти на помощь в любую минуту. Экс-спортсмен сообщил, что общался с ним накануне трагедии, и выразил соболезнования родным и близким журналиста.

Напомним, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Его телевизионная карьера стартовала в 1986 году с должности видеоинженера. Позже он вёл проекты «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и «Кремль-9», а с 1996 года на протяжении почти 30 лет оставался лицом знаменитой правовой передачи. С 2013 года журналист также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».