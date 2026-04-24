Визовый центр Японии в Москве усилил проверку документов: к чему готовиться

Визовый центр Японии в Москве, начавший работу в феврале, значительно усложнил процесс подачи и проверки документов. Туроператоры отмечают, что это резкое отличие от прежней лояльности японского посольства приводит к частым перезаписям, необходимости собирать новые справки и затягиванию сроков рассмотрения, что сильно нервирует путешественников.

«Это ведет к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок и очень нервирует туристов», — сказано в сообщении пресс-службы АТОР.

По данным туроператора ITM group, упрощенная визовая процедура долгое время являлась ключевым стимулом для поездок в Японию. В 2025 году посольство демонстрировало высокую эффективность даже при пиковых нагрузках. Однако, как отмечают эксперты компании, визовый процесс стал излишне обременительным. Теперь визовые центры Японии требуют от каждого члена семьи, планирующего поездку, предоставления полных копий всех финансовых и личных документов, а также подтверждения родства. Представители Corona Travel поясняют, что ранее было достаточно спонсорского письма при совместной поездке, но теперь требуется полный пакет документов спонсора для спонсируемого.

АТОР выделяет значительные изменения в процедуре исправления ошибок. Если раньше консульский отдел посольства предоставлял единый список замечаний для оперативного внесения правок, то теперь этот процесс превратился в затяжную и многоэтапную процедуру. В ITM group подтверждают, что после получения замечаний внести коррективы в короткие сроки невозможно, поскольку требуется повторная запись в электронную очередь, что существенно замедляет процесс.

Туроператоры сообщают, что основной причиной отказов являются визовые анкеты, программы пребывания и фотографии. Чаще всего дополнительные запросы связаны с необходимостью исключить случаи номинального статуса заявителя и фиктивного трудоустройства. При этом участники рынка отмечают, что такая скрупулезная проверка не применялась в феврале и марте текущего года.

При корректно подготовленном пакете документов, не требующем исправлений и дополнительной проверки, стандартный срок рассмотрения составляет 5-6 рабочих дней. Однако, по оценкам ITM group, в случае необходимости возврата и переоформления документов, сроки могут растянуться до трех недель.

