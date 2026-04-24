Таракан устроил дегустацию самсы в магазине «Дикси» в Москве

В одном из магазинов сети «Дикси» в Москве покупатель снял на видео таракана, ползающего по самсе с говядиной. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Инцидент произошёл в торговой точке на Ташкентской улице, 31. На кадрах видно, что насекомое находится прямо на выпечке, которая лежит на открытой витрине без упаковки. Посетители регулярно жалуются на санитарное состояние этой точки. В отзывах упоминаются плесень на изделиях, испорченные фрукты и овощи, грязные полы и неприятный запах в зале.

Продажа готовой продукции без упаковки допускается только при строгом соблюдении санитарных норм. Магазин обязан защищать еду от загрязнений и следить за состоянием витрин и помещения.

Появление насекомых рядом с продуктами может свидетельствовать о нарушениях и стать поводом для проверки. На момент публикации представители сети ситуацию публично не комментировали.

Ранее Life.ru сообщал, что в замороженной продукции «Полар сифуд Раша» выявили бактерии группы кишечной палочки в минтае в кляре, а также микробное загрязнение в рыбных палочках и фарше из минтая. Ведомству стало известно, что в филе горбуши показатели микробной обсеменённости превысили допустимую норму более чем в десять раз.