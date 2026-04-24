В Петербурге 39 иностранцам вручили повестки в военкомат после проверки

Накануне, 23 апреля, правоохранители нагрянули с проверкой на один из крупных строительных объектов Санкт-Петербурга. Сотрудники Росгвардии обеспечивали силовое сопровождение для представителей Следственного комитета, военной полиции и комиссариата. Оперативники изучили документы у 800 человек, находившихся на площадке.

Основное внимание уделили приезжим специалистам. В ходе мероприятия 39 иностранным гражданам вручили повестки. Затем мужчин доставили в военный комиссариат города для проведения необходимых процедур и постановки на воинский учет.

Помимо этого, участники рейда выявили ряд нарушений миграционного законодательства. Сейчас в отношении провинившихся лиц ведется проверка.

В ближайшем будущем нарушителей ждут административные разбирательства. Меры ответственности могут варьироваться от штрафов до принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в России по итогам масштабных рейдов силовых ведомств в марте принято решение о выдворении из страны порядка шести тысяч иностранных граждан. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно с этим для 7,7 тысячи мигрантов был закрыт въезд на территорию страны.