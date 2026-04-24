Синоптик рассказала, стоит ли ждать прихода тепла в Москву до майских праздников

До майских праздников наступления тепла жителям Москвы ждать, к сожалению, не стоит. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

В ночь на 25 апреля в регионе ожидаются небольшие осадки — мокрый снег вперемешку с дождем. В пятницу станет спокойнее и менее ветрено: ночью +1…+3, днем до +7. В субботу местами пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье регион ненадолго попадет в тёплый сектор циклона — ночью до +4, днем +7…+9 градусов.

Понедельник вновь будет ненастным из-за нового циклона. Позднякова предупредила о рекордно низком атмосферном давлении, облачности, осадках в виде дождя и мокрого снега, а также похолодании — от +1 до +5 градусов. По её совету, рассчитывать на активный рост температуры стоит не раньше последних чисел апреля или первых майских праздников.

Весна в этом году порадовала теплом лишь на короткий промежуток времени, а затем холода вновь перехватили инициативу. Ранее врач-психиатр рассказала Life.ru, что прохладная погода действительно негативно сказывается на людях, поэтому не будет лишним пропить витамин D.