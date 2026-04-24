В Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности

В Кабардино-Балкарской Республике введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

«Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии», — написал руководитель республики, предупредив также о возможных перебоях со связью.

Накануне в пресс-службе Бердянской епархии РПЦ сообщили, что настоятель храма в запорожском городе Пологи протоиерей Виктор Дмитриенко получил тяжёлые ранения в результате атаки украинского дрона. Священнослужитель был доставлен в военный госпиталь.