В Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
В Кабардино-Балкарской Республике введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.
«Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии», — написал руководитель республики, предупредив также о возможных перебоях со связью.
Накануне в пресс-службе Бердянской епархии РПЦ сообщили, что настоятель храма в запорожском городе Пологи протоиерей Виктор Дмитриенко получил тяжёлые ранения в результате атаки украинского дрона. Священнослужитель был доставлен в военный госпиталь.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.