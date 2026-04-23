23 апреля, 16:06

В Запорожской области при ударе БПЛА тяжело ранен настоятель храма

Обложка © VK/ Православие Запорожья

Обложка © VK/ Православие Запорожья

Настоятель храма в городе Пологи Запорожской области протоиерей Виктор Дмитриенко пострадал при ударе беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянской епархии Русской православной церкви.

По данным епархии, он получил тяжёлые травмы и находится в военном госпитале. Врачи готовят его к транспортировке. Другие подробности произошедшего на данный момент не уточняются.

«Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Пологи протоиерей Виктор Дмитриенко попал под удар БПЛА и сейчас находится в тяжелом состоянии в военном госпитале, ожидая транспортировки», — говорится в сообщении.

В Изюме сотрудники ТЦК и СБУ похитили двух священников УПЦ из монастыря
В Изюме сотрудники ТЦК и СБУ похитили двух священников УПЦ из монастыря

Ранее Life.ru сообщал, что в Николаевской области Украины произошёл очередной инцидент с мобилизацией священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия.

Полина Никифорова
