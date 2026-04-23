В Запорожской области при ударе БПЛА тяжело ранен настоятель храма

Настоятель храма в городе Пологи Запорожской области протоиерей Виктор Дмитриенко пострадал при ударе беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянской епархии Русской православной церкви.

По данным епархии, он получил тяжёлые травмы и находится в военном госпитале. Врачи готовят его к транспортировке. Другие подробности произошедшего на данный момент не уточняются.

