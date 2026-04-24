Христианский ответ 8 Марта: за что чествуют жён-мироносиц

В церковном календаре существует дата, которую неофициально именуют «православным женским днём». По словам руководителя миссионерского отдела Песоченской епархии отца Владислава Берегового, такое определение закрепилось ещё в 90-х годах.

Торжество памяти жен-мироносиц выпадает на второе воскресенье после Пасхи. В 2026 году верующие будут отмечать его 26 апреля. Дата посвящена последовательницам Иисуса, которые проявили исключительную преданность и первыми получили весть о чуде Воскресения.

«Сравнение с 8 Марта действительно напрашивается. Ещё с 90-х годов в Церкви этот день стали называть «православным женским днём», и в этом, безусловно, есть свой смысл», — приводит слова священника РИА «Новости».

Однако проводить прямые параллели с советским праздником некорректно, так как первоисточник события уходит в глубокую древность.

Береговой напоминает, что в эпоху Христа к представительницам слабого пола относились пренебрежительно, считая их общение с учителем чем-то недостойным. Спаситель перевернул это восприятие, а сами последовательницы оказались куда чутче к Его словам. Они не просто слушали проповеди, но и активно помогали наставнику, поддерживая Его «от имений своих».

Согласно Евангелию, эти верные сподвижницы сопровождали Христа даже во время распятия. Мария Магдалина, мать Иакова, Саломия и другие остались с Ним до последнего момента. Именно эти женщины, придя ко гробу, увидели отваленный камень и получили от ангела благую весть о том, что Иисус воскрес.

