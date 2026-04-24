Дело белгородского «положенца» Тебекина на 235 млн рублей передали в Мособлсуд

Московский областной суд приступит к рассмотрению громкого уголовного дела в отношении белгородского бизнесмена Владимира Тебекина. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

Генпрокуратура добилась изменения территориальной подсудности. По данным следствия, Тебекин, являющийся ставленником вора в законе Виктора Панюшина (Пан), долгое время был тесно интегрирован с региональными властями, правоохранительными органами и судами. В Белгородской области у него сохранилось влияние, способное повлиять на объективность процесса.

По версии обвинения, ещё в 2002 году криминальный авторитет Пан сделал Тебекина «положенцем» — доверенным лицом, контролирующим преступную обстановку в регионе. В 2014 году бизнесмен создал организованное преступное сообщество, которое специализировалось на «обналичивании» денег и незаконном возмещении НДС через липовые сделки.

Подсчитано, что с 2015 года члены группировки заработали более 235 миллионов рублей, а бюджету был нанесён ущерб почти в 57 миллионов. Кроме того, Тебекину вменяется эпизод с попыткой подкупа сотрудника ФСБ. Речь шла о взятке в 1,2 миллиона долларов за снятие ареста со счетов.

Сам бизнесмен вину не признаёт и настаивает на абсурдности обвинений. В его защиту приводятся регалии заслуженного тренера, общественного деятеля и главы Общественной палаты Шебекинского городского округа. Сейчас Тебекин и девять его подельников находятся под стражей, одному фигуранту запрещены определённые действия. Мера пресечения продлена. Рассмотрение дела по существу начнётся в ближайшее время.

Ранее Life.ru писал, что управляющая хостелом, в котором жили исполнители теракта в «Крокусе» осуждена. Речь идёт о мини-гостинице, расположенной на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Следствие установило, что там останавливались Далерджон Мирзоев* и Мухаммадсобир Файзов*.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.