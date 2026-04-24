Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Рим активно снабжает Киев боеприпасами. По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобные действия напрямую поддерживают затянувшийся конфликт.

«Италия — достаточно активный игрок, связанный с поставками и оказанием помощи украинской стороне», — заявил дипломат на брифинге.

Хотя в местном парламенте предпочитают не разглашать точные объёмы отправляемой военной техники, законодатели дали добро на передачу вооружений семи различных категорий.

Вдобавок к отправке готовых изделий, стало известно о создании совместных площадок. Как утверждает российский МИД, на территории европейского государства функционируют как минимум четыре предприятия, работающих в тандеме с украинскими властями.

Эти заводы специализируются на выпуске комплектующих для беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, готовые детали активно применяются в зоне боевых действий.

В Москве расценивают подобную активность как прямое содействие эскалации. Подобные шаги лишь продлевают кровопролитие на спорных территориях.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Италия много лет была одурманена собственной пропагандой. Так она прокомментировала вызов внешнеполитическим ведомством республики посла РФ Алексея Парамонова из-за скандала с оскорблением премьер-министра Джорджи Мелони телеведущим Владимиром Соловьёвым.