Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Италия много лет была одурманена собственной пропагандой. Так она прокомментировала вызов внешнеполитическим ведомством республики посла РФ Алексея Парамонова из-за скандала с оскорблением премьер-министра Джорджи Мелони телеведущим Владимиром Соловьёвым.

«Они много лет были одурманены пропагандой своей. Они много лет допускали, чтобы западные, ориентированные на Вашингтон, на Лондон средства массовой информации, им пудрили мозги», — сказала собеседница ТАСС.