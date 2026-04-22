Захарова заявила, что Италия одурманена собственной пропагандой
Мария Захарова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Италия много лет была одурманена собственной пропагандой. Так она прокомментировала вызов внешнеполитическим ведомством республики посла РФ Алексея Парамонова из-за скандала с оскорблением премьер-министра Джорджи Мелони телеведущим Владимиром Соловьёвым.
«Они много лет были одурманены пропагандой своей. Они много лет допускали, чтобы западные, ориентированные на Вашингтон, на Лондон средства массовой информации, им пудрили мозги», — сказала собеседница ТАСС.
Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова в связи с оскорблением премьера Джорджи Мелони телеведущим Владимиром Соловьёвым. Глава нашей дипмисси обратил внимание на то, что спорное заявление сделано журналистом вне рамок государственной позиции, а сами власти РФ никогда не высказывались так о представителях республики. Сама Мелони заявила, что оскорбление не заставит Рим изменить курс.
