22 апреля, 11:51

Захарова заявила, что Италия одурманена собственной пропагандой

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Италия много лет была одурманена собственной пропагандой. Так она прокомментировала вызов внешнеполитическим ведомством республики посла РФ Алексея Парамонова из-за скандала с оскорблением премьер-министра Джорджи Мелони телеведущим Владимиром Соловьёвым.

«Они много лет были одурманены пропагандой своей. Они много лет допускали, чтобы западные, ориентированные на Вашингтон, на Лондон средства массовой информации, им пудрили мозги», — сказала собеседница ТАСС.

Соловьёв против Бони: Журналист потребовал иноагентского статуса для звезды «Дома-2»

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова в связи с оскорблением премьера Джорджи Мелони телеведущим Владимиром Соловьёвым. Глава нашей дипмисси обратил внимание на то, что спорное заявление сделано журналистом вне рамок государственной позиции, а сами власти РФ никогда не высказывались так о представителях республики. Сама Мелони заявила, что оскорбление не заставит Рим изменить курс.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
