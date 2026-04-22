Мелони ответила на оскорбление Соловьёва и заявила, что Италия не сменит курс

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на оскорбление от российского телеведущего Владимира Соловьёва. По её словам, журналист «не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы».

«Эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», — написала итальянский лидер в соцсетях. По словам премьера, единственным ориентиром в итальянской политики являются национальные интересы. И она будет следовать этому «с гордостью, к большому огорчению» Соловьёва.

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова в связи с инцидентом. Рим считает прозвучавшие из уст телеведущего слова недопустимыми. Глава нашей дипмиссии заметил, что спорное заявление сделано вне рамок государственной позиции, и официальные лица РФ никогда не позволяли себе подобного в отношении итальянских властей.