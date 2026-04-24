Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 11:34

В Москве на приёме у психолога умерла преподаватель вуза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

В Москве во время консультации у психолога скончалась преподаватель английского языка МАДИ. Женщине было 55 лет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Женщине стало плохо через несколько минут после начала сеанса. Она жаловалась на сильную головную боль, после чего потеряла сознание. Специалист попытался оказать первую помощь и вызвал скорую. Прибывшие медики пытались спасти пациентку, однако сделать этого не удалось.

Известно, что Нурия Х. преподавала деловой английский язык. В свободное время она увлекалась астрологией и более 14 лет составляла натальные карты. Обстоятельства произошедшего уточняются. Причины случившегося предстоит установить специалистам.

Ранее Life.ru сообщал, что выпавшая из окна гимназии в Калининграде 14-летняя девочка умерла в больнице. Трагедия разыгралась, когда девочка отлучилась в туалет во время учебного занятия. Падение произошло с высоты четвёртого этажа.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar