Новый ГОСТ на камеры наблюдения в ЖК: Что он изменит для жильцов и когда вступит в силу

Устали смотреть на размытые силуэты вместо лиц грабителей? Ночью камера показывает только «чёрный квадрат», а зимой вообще отключается? В Госдуме наконец-то услышали мольбы жильцов многоквартирных домов. Летом вступает в силу новый национальный стандарт для IP-видеокамер в системах «Умного дома». Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан рассказал Life.ru, что ГОСТ Р 72457-2025 поставит жирную точку в эпохе «мыльных» картинок и вечно ломающихся камер.

Что теперь обязаны иметь нормальные камеры? Удалённое управление через веб-интерфейс (можно смотреть онлайн с телефона).

Запись по событию или расписанию (не тупая трансляция 24/7, а только когда надо).

Энергонезависимая память (отключили свет — запись сохранилась).

Работоспособность от минус 30 до плюс 60 градусов (ни мороз, ни адская жара не убьют картинку).

Защита от пыли и влаги — уровень IP65 (камера переживёт ливень и стройку рядом).

Карта памяти от 128 гигабайт (ничего не затирается через час).

Парламентарий уточнил, что ГОСТ добровольный, но он создаёт единую планку качества. Жильцы теперь могут требовать от УК установки оборудования, которое соответствует этому стандарту. А производители наконец-то получат понятные правила игры.

С видеонаблюдением в многоквартирных домах сегодня сложилась неоднозначная ситуация: камеры есть почти везде, но их качество часто оставляет желать лучшего. Картинка размытая, ночью ничего не видно, а оборудование выходит из строя при первом же морозе. Новый ГОСТ решает эти проблемы. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Панеш также предложил разработать аналогичные стандарты для других компонентов систем «Умного дома»: датчиков протечки, систем контроля доступа и пожарных извещателей. Как подчеркнул парламентарий, это создаст единую экосистему, где все компоненты будут надёжны и совместимы.

«Системы видеонаблюдения — это не просто «умная» опция, а часто единственный способ доказать факт кражи или аварии. Камеры должны работать в любую погоду. Новый ГОСТ это гарантирует», — резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, в России уже летом заработает ГОСТ для камер систем «умного дома». Норма начнёт действовать 30 июня и затронет устройства, которые устанавливают в многоквартирных домах и являются частью сети для обмена данными с серверами и облачными хранилищами, а также имеют функцию удалённого управления.