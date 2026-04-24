Названы дата и место прощания с умершим на борту самолёта скрипачом Стадлером
Сергей Стадлер.
Прощание с народным артистом России, скрипачом и бессменным художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером состоится в воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщает 78.ru.
Церемония начнётся в 10:30 в Исаакиевском соборе. В 12:00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, одновременно с полуденным выстрелом, стартует гражданская панихида, которая продлится до 14 часов.
Похороны маэстро пройдут на Смоленском кладбище. Траурное погребение начнётся в 15 часов.
Напомним, 20 апреля стало известно, что Сергей Стадлер скончался на борту самолёта, вылетевшего из Петербурга в Стамбул и экстренно севшего в Бухаресте. Музыканту внезапно стало плохо в воздухе, экипаж принял решение о немедленной посадке в Румынии, однако спасти маэстро не удалось.
