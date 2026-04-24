Хирурги вытащили из пищевода пациента кусок курицы, чуть не убивший его

Хирурги вытащили из пищевода пациента комок мяса, едва не стоивший ему жизни. Как рассказали Life.ru, в Каширскую больницу обратился мужчина с классическими признаками удушья: жаловался на ком в горле, рвоту и невозможность нормально глотать. Симптомы мучили его уже два дня. Из анамнеза выяснилось, что накануне он ужинал курицей, видимо, не особо заморачиваясь пережёвыванием.

Гастроскопия показала, что просвет пищевода полностью перекрыт плотным пищевым комком. Пациента экстренно госпитализировали и отправили на операцию.

Врач-эндоскопист Марина Дадашева пояснила, в чём главная опасность такой привычки. Во-первых, асфиксия — дыхательные пути могут перекрыться, и человек просто задохнётся за столом. Во-вторых, перфорация стенок пищевода твёрдыми частицами или костями, что чревато нагноением в грудной клетке.

К счастью, обошлось без разрезов. Хирурги с помощью эндоскопа раздробили и извлекли мешавший фрагмент. Проходимость восстановили полностью.

Мужчину уже выписали на амбулаторное лечение. Врачи в который раз напоминают прописную истину: не разговаривать с набитым ртом и пережёвывать пищу до состояния кашицы (20–30 жевательных движений). А если пища застряла и не выходит — немедленно к доктору, а не ждать два дня дома.

Ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге врачи совершили чудо без скальпеля — из пациентки достали проглоченную у стоматолога отвёртку. Медики приняли решение отказаться от полостной операции и применить эндоскопический метод с использованием специальной петли.