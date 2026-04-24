Сына богатейшего депутата Перми заподозрили в работе на украинских мошенников

Сын одного из самых влиятельных и состоятельных депутатов Перми оказался курьером на побегушках у украинских мошенников. Как пишет Baza, 20-летний Пётр Плотников в конце зимы был задержан оперативниками, но информация об этом не разглашалась.

Следствие считает, что молодой человек по указке злоумышленников из сопредельного государства собирал у обманутых жителей Прикамья крупные суммы. Его отцом является депутат гордумы и почётный гражданин Перми Владимир Плотников, которого называют одним из самых богатых людей региона.

Суд отправил Петра под стражу, однако уже в марте меру пресечения заменили на домашний арест — как минимум до 15 мая. Правоохранительные органы не делали публичных заявлений о раскрытии эпизодов многомиллионного обмана пожилых пермяков.

Ситуация особенно любопытна тем, что депутат пермской Гордумы Владимир Плотников — один из богатейших людей края — недавно попал в новости, озвучив довольно одиозную идею. Парламентарий предложил пересмотреть подходы к формированию мобилизационных списков и включать в них сотрудников МВД, увольняющихся из-за низких зарплат. Иными словами — отправлять в зону СВО полицейских, которые недовольны своим заработком. При этом он пояснил, что такие кадры уже обладают необходимой подготовкой, а материальные условия в зоне боевых действий — совсем иные.

Согласно декларациям, ещё в 2020-м его заработок превысил 350 млн рублей, в собственности числились люксовый Rolls-Royce и доля в испанской недвижимости. Как сейчас идут дела Владимира Плотникова — непонятно, так как действующие депутаты ныне освобождены от обязательной публикации сведений о доходах.