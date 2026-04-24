Шедшее в Одессу судно загорелось прямо в море

Российские подразделения минувшей ночью провели масштабную операцию, атаковав инфраструктурные объекты в семи областях Украины. Основным средством поражения стали беспилотники «Герань», которые нанесли серию ударов по глубоким тылам противника.

Экс-нардеп Рады Олег Царёв сообщил об ударе по судну, которое следовало в Одессу. На палубе после прилёта зафиксировано возгорание.

Согласно данным украинских мониторинговых каналов, всего было выпущено 107 дронов-камикадзе.

Взрывы прогремели в Николаеве и Одессе, а также в Днепропетровске и Кривом Роге. Кроме того, зафиксирована активность в Запорожье, Шостке Сумской области и Черниговском регионе. К утру появились сообщения о работе ПВО на подступах к украинской столице.

Ранее сообщалось, что одесский порт является удобным логистическим узлом, через который проходят поставки беспилотников и сопутствующих компонентов для Вооружённых сил Украины (ВСУ) из стран Европы. Когда туда доставляют груз, через день-два по месту складирования наносится удар.