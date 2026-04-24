Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокману предъявили иск на ₽328 млн

В ходе антикоррупционной проверки выяснилось, что Штокман, будучи на муниципальной службе, незаконно управлял коммерческими организациями через подставных лиц, получая личную выгоду. Его действия позволили связанной с ним компании значительно увеличить прибыль и принесли его родственникам недвижимость стоимостью более 60 миллионов рублей.

Штокман был задержан осенью 2025 года по обвинению в получении крупной взятки. По версии следствия, он получил 55 миллионов рублей за содействие строительной компании в получении муниципальных контрактов в качестве единственного подрядчика, а также за обеспечение лояльного контроля и дальнейшее покровительство. Ранее, в сентябре 2020 года, Штокман занимал пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, а с декабря того же года стал первым заместителем. Он покинул эту должность в августе текущего года.