Глава польского правительства Дональд Туск уже через два месяца явится в Российскую Федерацию вымаливать восстановление поставок энергоносителей. Данный прогноз озвучил в личном блоге соцсети Х спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическим связям с иностранными государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев после того, как премьер на просторах той же платформы назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета.

«До встречи через два месяца, когда ты приедешь в Россию умолять о поставках энергии», — заявил он.

Помимо этого, российский чиновник дал польскому премьеру практический совет: заблаговременно запастись таким объёмом авиационного керосина, которого хватило бы на всю дорогу до Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск спрогнозировал тревожный сценарий для стран Балтии и Восточной Европы, согласно которому Россия якобы способна атаковать государство — участницу НАТО не через годы, а в ближайшие месяцы. В интервью британской газете Financial Times он подчеркнул, что речь идёт именно о краткосрочной перспективе, исчисляемой месяцами.