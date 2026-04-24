США выставят счёт ЕС и Азии за оборону — эпоха халявы кончилась

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о смене парадигмы в оборонной политике. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты больше не готовы предоставлять защиту ЕС и азиатским союзникам на безвозмездной основе. По мнению министра, ряд дружественных стран на протяжении десятилетий извлекали односторонние выгоды из партнёрства с Вашингтоном.

«Европа и Азия десятилетиями полагались на нашу оборону, однако время иждивенчества подошло к концу. Америка и свободный мир нуждаются в союзниках, которые обладают соответствующими возможностями и демонстрируют истинную лояльность», — добавил Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг предложение о поддержке со стороны НАТО в контексте событий, связанных с Ормузским проливом. Он также охарактеризовал Североатлантический альянс как «бумажного тигра».