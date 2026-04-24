Рубль слабо отреагировал на снижение ставки ЦБ до 14,5%

По данным торгов, юань, который до объявления ставки составлял 11,0355 руб. (снижение на 3,45 коп.), после снижения ставки незначительно продолжил падение, достигнув 11,02 руб. (-5 коп.) к 13:30 мск и 11,005 руб. (-6,5 коп.) к 13:50 мск.

Банк России продолжает смягчать денежно-кредитную политику: сегодня ключевая ставка снижена в восьмой раз подряд. На этот раз снижение составило полпроцента, и теперь ставка находится на уровне 14,5% годовых. ЦБ заявил, что будет внимательно следить за темпами замедления инфляции, ожиданиями населения и бизнеса, а также за общей экономической ситуацией, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах по ставке.