Рубль слабо отреагировал на снижение ставки ЦБ до 14,5%
Решение Банка России понизить ключевую ставку до 14,5% годовых не оказало заметного влияния на курс рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным торгов, юань, который до объявления ставки составлял 11,0355 руб. (снижение на 3,45 коп.), после снижения ставки незначительно продолжил падение, достигнув 11,02 руб. (-5 коп.) к 13:30 мск и 11,005 руб. (-6,5 коп.) к 13:50 мск.
Банк России продолжает смягчать денежно-кредитную политику: сегодня ключевая ставка снижена в восьмой раз подряд. На этот раз снижение составило полпроцента, и теперь ставка находится на уровне 14,5% годовых. ЦБ заявил, что будет внимательно следить за темпами замедления инфляции, ожиданиями населения и бизнеса, а также за общей экономической ситуацией, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах по ставке.
