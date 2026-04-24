Путин поручил Совбезу обсудить новые меры борьбы с правонарушениями

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Главный вопрос повестки — дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений в стране.

Президент предложил участникам обсудить системные шаги, направленные на ужесточение контроля за правопорядком. Какие именно сферы попадут под усиление, пока не уточняется.

Первым слово получил генеральный прокурор Александр Гуцан. Именно ему предстояло выступить с основным докладом по данной теме.

Остальные детали совещания не разглашаются. Обычно такие встречи проходят в закрытом режиме, а их итоги потом реализуются в виде поручений правительству и силовым ведомствам. Ранее Путин уже требовал от профильных структур повысить эффективность борьбы с преступностью, особенно в сфере экономических и организованных правонарушений. Сегодняшнее совещание, судя по всему, станет следующим шагом в этом направлении.

Ранее Life.ru выяснил, что более 74% россиян доверяют Путину. Работу национального лидера на посту председателя одобряют 70,1% опрошенных. Противоположной позиции придерживаются 19%. Эти цифры практически не изменились по сравнению с аналогичными замерами прошлых месяцев, что говорит о стабильности общественных настроений.