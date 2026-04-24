«Судиться и строчить жалобы»: В Госдуме отреагировали на скандал с жертвами «коттеджного рабства» в Подмосковье

В Госдуме предложили жителям Подмосковья, угодившим в ловушку «коттеджного рабства», массово обращаться в судебные инстанции. Такую позицию в разговоре с Telegram-каналом Baza озвучил замглавы комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

Более 100 попали в ловушку, купив в Подмосковье землю под КРТ. Фото © Telegram / BAZA

Парламентарий подтвердил, что случаи, когда на частные наделы неожиданно распространяют программу комплексного развития территорий (КРТ), встречаются сплошь и рядом. Попавшим в такую передрягу чиновник дал совет судиться и забрасывать жалобами профильный комитет Госдумы вместе с Росреестром.

«Вероятно, лишь массовое количество жалоб сможет в корне сломать схему с «коттеджным рабством», — отмечено в тексте инсайдера.

Николаев дополнительно коснулся темы работы Росреестра. Как уточнил парламентарий, внутри этого ведомства на систематической и регулярной основе происходит мониторинг всех бумаг, которые приходят от граждан. Проанализировав содержание таких обращений, в Росреестре довольно оперативно приступают к подготовке правок в законопроекты. То есть жалобы людей не просто фиксируются, а сразу же служат основой для законодательных изменений.

Напомним, более 100 человек пострадали от мошеннической схемы с участками в подмосковном коттеджном посёлке «Журавли». Покупателей привлекла низкая цена, но после массовых продаж землю включили в зону комплексного развития территорий, запретив там строительство. Люди подозревают сговор компании «Okзем» и администрации, так как статус участков изменился слишком вовремя, а продажи не прекратились даже после запрета. Потерпевшие намерены обратиться в суд: возведённые дома грозят снести, а компенсация будет мизерной, тогда как общая сумма ущерба достигает сотен миллионов рублей.