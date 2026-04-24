70% против 6%: Дегтярёв раскрыл, сколько клубы РПЛ тратят на зарплаты легионеров и поддержку детского спорта

Министерство спорта РФ ужесточает лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2026/27, чтобы побудить российские клубы больше вкладываться в развитие детско-юношествого футбола. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Дегтярёв, приведя в пример траты на зарплаты зарубежным игрокам и на развитие спорта.

По его словам, государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей на подготовку юных футболистов в регионах. А клубы РПЛ с суммарным бюджетом более 120 млрд рублей отдают на эти цели всего 6%.

«Несмотря на то, что и среди этих средств 70-80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд рублей – 6%. Это данные РПЛ. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Тут мы опираемся на открытые данные», — заявляет Дегтярёв.

Напомним, что 24 апреля Министерство спорта РФ утвердило новые правила по числу иностранных игроков в российском футболе. Со следующего сезона 2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 легионеров, а на поле — не более 7.