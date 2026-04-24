В Петербурге заложили новый корабль для ВМФ России «Дмитрий Глухов»

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложили морской тральщик «Дмитрий Глухов». Судно назвали в честь Героя Советского Союза, участника обороны Севастополя. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Торжественная церемония прошла с участием представителей флота и промышленности. По традиции к килевому элементу прикрепили закладную доску с информацией о строительстве.

«Эксплуатация и боевое применение этих кораблей в нашем ВМФ стали значительным шагом в повышении возможностей противоминной обороны», — отметил адмирал Владимир Воробьёв.

Новый тральщик стал 16-м кораблём проекта 12700 «Александрит». Девять таких уже находятся в составе ВМФ, ещё семь строятся. Суда этого проекта предназначены для поиска и уничтожения морских мин. Они способны обнаруживать угрозы как в воде, так и в грунте, не заходя в опасную зону.

Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, скорость — до 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

