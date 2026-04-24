«Хороший» холестерин вам в помощь: Доктор Мясников рассказал, кому можно есть сало

Россиянам, у которых диагностирован повышенный уровень холестерина, вовсе не обязательно полностью отказываться от сала — его умеренное употребление врач и телеведущий Александр Мясников считает допустимым. Свою позицию он озвучил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», запись которого размещена на платформе «Смотрим».

В рамках сегмента «Вопросы от доктора» ведущий устроил мини-экзамен для гостьи в студии, поинтересовавшись у неё, не противопоказано ли сало тем, у кого лабораторные анализы фиксируют сбой в липидном обмене. Девушка дала отрицательный ответ, однако Мясников с ней категорически не согласился.

«Естественно, много нельзя. Но в небольших количествах — вполне возможно», — возразил он.

Медик подчеркнул, что в составе продукта присутствуют особые биоактивные соединения, способствующие росту уровня «хорошего» холестерина, а также уточнил, что безопасной дозировкой нужно считать порцию величиной от 30 до 50 граммов.

