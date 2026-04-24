Стало бизонов насмерть забодало двух женщин, собиравших фрукты

В индийском тигрином заповеднике Паламу бизоны напали на трёх женщин, собиравших фрукты в лесу. Одна из индусок вязла с собой на прогулку собак, которые начали лаять. Это спровоцировало животных, и они напали. Об этом пишет The Jharkhand Story.

Бизоны забодали двоих женщин на смерть, третья получила ранения. При этом собаки остались целы.

Как сообщают представители заповедника, это первый случай за 50 лет, когда бизоны расправились с людьми. С момента основания заповедника в 1970-х годах бизоны только пугали людей и повреждали машины, но жертв до этого не было.

