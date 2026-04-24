Шестерых членов ОПГ задержали на Урале за хищение 80 млн рублей у бойцов СВО

Шесть членов ОПГ задержаны в Челябинской области. Их подозревают в краже более 80 миллионов рублей, предназначавшихся участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

По версии следствия, преступники организовали схему, по которой они находили людей для службы по контракту, отправляли их в зону специальной военной операции и затем похищали единовременные выплаты, включая компенсации родственникам погибших военнослужащих.

Среди задержанных оказались три женщины, заключившие фиктивные браки, а также двое мужчин и одна женщина, оформившие на себя банковские доверенности. По факту их действий возбуждено шесть уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По информации УФСБ, группа могла получить право на выплаты на сумму более 80 миллионов рублей. Суд в Челябинске избрал для задержанных меры пресечения, включая заключение под стражу. Ведутся обыски по местам их жительства в Челябинской и Свердловской областях.

