24 апреля, 19:09

СК возбудил уголовное дело после смертельного нападения на волонтёра в Омске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения в Омской области, в результате которого погибла 35-летняя девушка-волонтёр. По факту смерти местной жительницы следственные органы проводят процессуальную проверку.

«Кроме того, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбуждённого органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК России», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Омске трагически закончилась уличная потасовка, произошедшая месяц назад. Женщина, на которую напали двое нетрезвых мужчин, скончалась. Конфликт вспыхнул во время выгула домашних питомцев. У пострадавшей было три собаки, а у проходивших мимо мужчин — стаффордширский терьер. Словесная перепалка переросла в драку: один из мужчин нанёс 35-летней омичке побои, а затем натравил на неё своего бойцового пса.

Алена Пенчугина
