ФНС не замораживает операции по счетам выше суммы задолженности

Федеральная налоговая служба при наличии просроченных налогов может ограничивать операции по банковским счетам физлиц без обращения в суд. Ограничение затрагивает только сумму задолженности, тогда как остальные средства остаются в распоряжении владельца, сообщает РИА «Новости».

Такая мера применяется после истечения срока, отведённого на добровольное погашение. Размер ограничения определяется исходя из отрицательного сальдо единого налогового счёта. Механизм взыскания предусматривает несколько этапов. Сначала гражданину направляют уведомление с требованием оплатить долг. Оно поступает через личный кабинет на сайте налоговой службы или через портал государственных услуг, а при отсутствии доступа к сервисам — заказным письмом.

Если задолженность не погашена, выносится решение о принудительном взыскании. Документ направляется налогоплательщику тем же способом. При отсутствии возражений в течение семи рабочих дней после уведомления ФНС направляет в банк распоряжение о списании средств. После полного погашения задолженности ограничения по счёту снимаются. Кроме того, изъятие не разделяет счета на личные и предпринимательские — списание возможно с любого.

А ранее долг блогера Ильи Варламова* приблизился к 245 тысячам рублей, взыскание ведётся через приставов. На 21 апреля долг составляет 50 тысяч рублей и связан с исполнительным производством. Дополнительные финансовые обязательства появились в начале года. В середине января 2026-го начали взыскание штрафа, наложенного другим органом. Штраф составил 174 тысячи рублей, к ним добавили почти 21 тысячу исполнительского сбора.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.