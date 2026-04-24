Малышева призвала отказаться от врачей, которые руководствуются своим мнением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ebtikar

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дала совет зрителям, как выбирать лечащего врача. Выпуск с её рекомендацией доступен на сайте телеканала.

В одной из рубрик участвовала женщина с сыном, которому из-за частых болезней требовалось удаление аденоидов. Мать ребёнка призналась, что некоторые врачи отговаривали её от операции, руководствуясь собственным мнением.

«У врачей не может быть мнения. «А, по-моему, удалять не надо» — от этих врачей бегите сломя голову. Врач должен опираться на многомиллионные данные. На основе этих многомиллионных данных пишутся клинические рекомендации», — сообщила Малышева.

Ранее Малышева поделилась своим личным ритуалом для сна, который позволяет ей сохранить кожу лица подтянутой. По её словам, он также помогает ей лучше отдыхать и поддерживать форму. Телеведущая использует маску для сна на глаза и ортопедическую подушку для шеи. Свои рекомендации она назвала идеальными для качественного сна.

Виталий Приходько
