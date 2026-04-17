«А почему не Юг?»: Малышева раскритиковала родителей за необычные имена для детей

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала выбор необычных имён для детей в эфире программы. Ситуация произошла на съёмках передачи «Жить здорово!» на Первом канале, о ней стало известно из записи выпуска.

Во время эфира ведущая пригласила ребёнка из зала. Она уточнила, нравится ли ему имя, и поинтересовалась именем его родственника. В ходе диалога прозвучали ироничные реплики.

«Хочу пригласить первого гостя, которого мама назвала Север. Тебе твое имя нравится, Север? А мы тебе желаем хорошо прожить школьный период. У тебя ещё, говорят, есть брат или сестра? Как его зовут? Космос? А почему не Юг?» — спросила Малышева.

После этого телеведущая обратилась к матери ребёнка и заявила, что родители не учитывают реакцию окружающих. По её словам, дети с такими именами могут столкнуться с вниманием сверстников. Она также отметила, что подобные случаи часто становятся предметом обсуждения в школьной среде.

Ранее Елена Малышева пристыдила гостью своей программы за неправильное, по её мнению, лечение. Участницу спросили о методе лечения рвоты и поноса. Женщина ответила, что принимает активированный уголь. Малышева выразила удивление такой практикой. Она объяснила, что уголь может усугубить состояние при раздражённом кишечнике. По словам телеведущей, это средство является дополнительным раздражителем. Такой способ лечения лишь усиливает проблемы с желудочно-кишечным трактом.